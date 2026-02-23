samsung galaxy s26 immagini di marketing trapelate pochi giorni prima del lancio

Le immagini di marketing del Samsung Galaxy S26 sono trapelate, rivelando i dettagli principali a pochi giorni dal lancio. La fuga si è verificata online, svelando una fotocamera principale da 200 MP e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida. I materiali mostrano anche il nuovo display privacy e la funzione Photo Assist potenziata dall’intelligenza artificiale. Questi elementi confermano le innovazioni che Samsung intende presentare sul mercato.

materiali di marketing trapelati confermano le caratteristiche chiave della gamma galaxy s26, tra cui una fotocamera principale da 200 MP, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 0–75% in 30 minuti, privacy display e Photo Assist alimentato dall’IA. le immagini promozionali mostrano la line-up completa insieme agli auricolari galaxy buds 4 e buds 4 pro, in vista del lancio previsto per il 25 febbraio. caratteristiche principali della serie galaxy s26. configurazione fotografica: fotocamere e sensori. secondo i materiali, la disposizione delle camere resta fedele a un layout consolidato: 200 MP alla camera principale, 50 MP ultrawide, 10 MP teleobiettivo con 3x zoom ottico e 50 MP teleobiettivo periscopico con 5x zoom ottico. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy S26: Fuga di immagini rivela design e colori dei nuovi modelli Samsung in anteprima al lancio del 25 febbraio.Una fuga di immagini ha mostrato il design e i colori dei prossimi Galaxy S26 di Samsung, poco prima del loro lancio ufficiale previsto per il 25 febbraio.

Samsung conferma indirettamente la data di lancio del galaxy s26Samsung ha confermato indirettamente la data di uscita del Galaxy S26.

Galaxy S26 Ultra e Buds 4 Pro: emergono nuovi leak con caratteristiche, design e la funzione Privacy DisplayIn attesa del Galaxy Unpacked che si terrà tra due giorni, emergono le ultime indiscrezioni sul Galaxy S26 Ultra e sui nuovi auricolari. multiplayer.it

Samsung Galaxy S26 Ultra: le immagini ufficialiDal punto di vista estetico, il Galaxy S26 Ultra mantiene una forte continuità con il Galaxy S25 Ultra, ma introduce alcune modifiche sottili. Tra queste spiccano angoli leggermente più arrotondati e ... cellulare-magazine.it

