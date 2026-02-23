Samsung Galaxy S26 | 200 MP AI e Privacy Display per rivoluzionare

Samsung ha annunciato il lancio della serie Galaxy S26, motivato dall’intento di migliorare la qualità delle foto e la sicurezza dei dati. La nuova linea include modelli con fotocamere da 200 MP e uno schermo Privacy Display, pensato per proteggere le conversazioni. Le indiscrezioni suggeriscono che l’azienda punta a conquistare il mercato con tecnologie avanzate e design rinnovato. La presentazione ufficiale è prevista tra poche settimane.

Samsung sta per svelare la sua nuova gamma di smartphone Galaxy S26, e i poster ufficiali trapelati anticipano design e funzionalità che promettono di rivoluzionare l’esperienza utente. A pochi giorni dall’evento Galaxy Unpacked, previsto per il 25 febbraio 2026, i materiali promozionali rivelano dettagli su tre modelli: Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra, insieme ai nuovi auricolari Galaxy Buds 4 Pro. La serie punta su un design più uniforme, con un modulo fotografico verticale comune a tutti i modelli, mantenendo al contempo differenze significative tra le varianti. Tra le novità più attese c’è il Galaxy AI, elemento centrale della comunicazione di Samsung. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: La serie Samsung Galaxy S26 potrebbe non rivoluzionare così tanto rispetto ai predecessori Samsung s26 ultra privacy display in anteprima esclusivaSamsung ha mostrato in anteprima il nuovo display privacy del Galaxy S26 Ultra, per rispondere alle preoccupazioni sulla sicurezza dei dati personali. Samsung Galaxy S26 Ultra Privacy Display Feature Revealed! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Ecco tutte le promo pre-lancio per avere i Samsung Galaxy S26 scontati ancor prima della presentazione; Samsung Galaxy S26: tutte le promo pre lancio degli operatori; Galaxy S26, che leak: conferme per design, Privacy Display, fotocamere, ricarica, colori; Galaxy S26, ci siamo: in arrivo tre nuovi modelli, tutti spinti dall'intelligenza artificiale. Ecco come saranno. Ecco tutte le promo pre-lancio per avere i Samsung Galaxy S26 scontati ancor prima della presentazioneManca una settimana al lancio di Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra: ecco le promo pre-lancio dei principali store. tuttoandroid.net Samsung Galaxy Unpacked 2026, le anticipazioni e le novità sui nuovi prodottiA livello di design del prodotto, poco dovrebbe cambiare rispetto a modelli come il Galaxy Z Fold 7. Tutti i modelli sembra che avranno una nuova isola sul retro per le fotocamere. I Samsung Galaxy S2 ... tg24.sky.it Arriva in Italia la nuova gamma SAMSUNG Galaxy Book6: potenza AI e prezzi ufficiali È appena arrivata in Italia la nuova gamma SAMSUNG Galaxy Book6, e ci sono alcune novità davvero interessanti! Questi laptop di fascia alta combinano potenza e intelli - facebook.com facebook Samsung Galaxy S26, Dbrand inizia in anticipo la vendita di case e pellicole x.com