La serie Samsung Galaxy S26 potrebbe non rivoluzionare così tanto rispetto ai predecessori
Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S26 a confronto con quelle di Galaxy S25 mostrano un quadro tutt'altro che rivoluzionario. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Leggi anche questi approfondimenti
BLACK FRIDAY PLAYSTORE: -50€ SU TUTTI I RIGENERATI! Solo per il Black Friday, da Playstore Curno hai 50€ di sconto su tutti gli smartphone rigenerati presenti in negozio! Quali modelli trovi? • iPhone 12, 13, 14, 15… • Samsung Galaxy serie A, - facebook.com Vai su Facebook
Galaxy A77: Samsung lavora al ritorno della serie? La notizia gira ma perde quota Vai su X
Samsung Galaxy S26 Ultra: sei nuovi wallpaper svelano i colori degli smartphone - Mentre i rumor continuano a susseguirsi, soprattutto sul fronte software, emergono ora i nuovi wallpaper ... cellulare-magazine.it scrive
Il codice di One UI 8.5 indica un aggiornamento a lungo atteso per la serie Samsung Galaxy S26 - Samsung dovrebbe lanciare la serie Galaxy S26 all'inizio del 2026 e l'imminente lineup dovrebbe apportare alcuni aggiornamenti rispetto ai telefoni di ultima generazione. Secondo notebookcheck.it
Samsung S26 con la ricarica wireless più veloce mai vista sulla serie Galaxy: sarebbe il primo upgrade da S20 - 5 suggeriscono un upgrade sulla ricarica wireless che i dispositivi Galaxy aspettano dai tempi di S20. Riporta multiplayer.it
La serie Galaxy S26 avrà una ricarica wireless più veloce, ma mai quanto i cinesi - L'intera serie Samsung Galaxy S26 dovrebbe offrire una ricarica wireless più potente, secondo la beta di One UI 8. Scrive gizchina.it
Samsung Galaxy S26 Ultra: arriva la versione “full black”, cornice nera e look più aggressivo - Nuove indiscrezioni continuano ad alimentare l’attesa per la serie Samsung Galaxy S26, che sarà presentata ufficialmente nei primi mesi del 2026. Scrive tecnoandroid.it
Galaxy Le specifiche dell'S26 Ultra ristagnano mentre Samsung dà la priorità a 69 miliardi di dollari di profitti sui chip - Si prevede che Samsung guadagnerà fino a 69 miliardi di dollari di profitto operativo nel 2026, grazie ai prezzi esorbitanti dei chip di memoria AI e grafica. Scrive notebookcheck.it