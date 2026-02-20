Telefono galaxy per biglietti di transito con token negli stati uniti

Samsung ha annunciato che il suo Galaxy Wallet ora supporta i token di transito negli Stati Uniti. Questa novità consente agli utenti di acquistare e usare biglietti di trasporto direttamente dal telefono, senza bisogno di biglietti cartacei o app separate. Basta un rapido tocco per accedere ai propri pass di autobus, treni e metropolitane. L’aggiornamento mira a semplificare gli spostamenti quotidiani di chi viaggia spesso. La funzione sarà disponibile su alcuni modelli Galaxy nelle prossime settimane.

un aggiornamento recente permette a samsung wallet di integrarsi con token transit, centralizzando l'acquisto, la memorizzazione e l'uso dei biglietti di trasporto con pochi tocchi sui dispositivi galaxy. l'obiettivo è semplificare la gestione delle corse e ridurre la necessità di tagliandi cartacei o di app separate. wallet samsung espande il supporto a oltre 180 agenzie di trasporto tramite token transit. l'aggiornamento estende la copertura a più di 180 agenzie di trasporto a livello nazionale, offrendo un punto di accesso unico per le pratiche quotidiane di spostamento. gli utenti possono individuare le agenzie partecipanti accedendo alla sezione "Transit Card" all'interno della scheda "All".