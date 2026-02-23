Romeo Beckham mette un like al video virale che attacca Nicola Peltz | Nella faida familiare è lei il problema

Romeo Beckham ha apprezzato un video che critica Nicola Peltz, collegandola alla crisi familiare. Il giovane ha messo un «like» a una clip in cui Ash Cantley afferma che Victoria e David Beckham cercano di aiutare il figlio coinvolto. La scena mostra come i social siano coinvolti nelle tensioni tra le due parti. La reazione di Romeo ha attirato l’attenzione, alimentando le discussioni sulla faida tra le due famiglie.

Che Romeo fosse tutto dalla parte dei suoi genitori, ad ogni modo, s'era capito già. Quando Brooklyn aveva pubblicato il famoso sfogo social in cui aveva chiarito che non aveva nessuna intenzione di riconciliarsi con la madre e il padre - da lui accusati fra l'altro di aver sempre cercato di controllare la sua vita e di aver «provato senza sosta a rovinare la mia relazione con Nicola Peltz, fin da prima del matrimonio» - Romeo aveva pubblicato su TikTok un video (poi rimosso) in cui lui e il fratello Cruz erano seduti in macchina, tutti allegri, con le rispettive fidanzate Kim Turnbull e Jackie Apostel. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Qual è la posizione di Cruz e Romeo Beckham nella faida familiare?Cruz e Romeo Beckham mostrano segni di tensione all’interno della famiglia, in un contesto di conflitto tra i genitori e il fratello maggiore Brooklyn.

Il padre di Nicola Peltz Beckham rompe il silenzio in merito alla faida con i BeckhamNelson Peltz ha deciso di parlare dopo settimane di silenzio.

