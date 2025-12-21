Carnago Varese vandalizzano il presepe e mettono una bottiglia di gin nella mangiatoia | Poi si vantano sui social

Giovani vandalizzano il Presepe e si vantano sui social - Un gruppo di giovanissimi ha vandalizzato il presepe allestito nella piazza centrale di Carnago, in provincia di Varese, mettendo una bottiglia di gin nella mangiatoia e vantandosi poi del gesto sui s ... ansa.it

Carnago. Vandalizzano i presepe e metto la foto sui social vantandosi - com) Carnago, 20 dicembre 2025 – Questa notte, un gruppo di ragazzi ha vandalizzato il presepio in piazza e sulla pagina Facebook della lista civica “Vivere Carnago e Rovate”, è stato ... mi-lorenteggio.com

Sette ragazzi di Carnago (Varese) hanno danneggiato alcune statue lasciando una bottiglia di Gin nella culla del bambinello. La prima cittadina, Barbara Carabelli: «Ignoranti» facebook

