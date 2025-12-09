Grigiorossi mai così bene nella massima serie Una Cremonese grandi numeri Il record di punti è alla portata

La Cremonese si trova inaspettatamente ai vertici della massima serie, con numeri record e un record di punti ormai vicino. Dopo un inizio difficile segnato da sconfitte e timori, la squadra ha invertito rotta, passando dall’euforia alla fiducia, dimostrando una tenacia sorprendente.

In quindici giorni dal timore all'euforia. Il netto ko contro la Roma, arrivato appena due settimane fa e preceduto da un ulteriore doppio ko, sembrava spingere la Cremonese verso un campionato di sofferenza dopo un avvio sopra le aspettative. E invece, grazie alle autorevoli vittorie su Bologna e Lecce, sotto il Torrazzo è tornato il sereno. La salvezza resta l'unico obiettivo dichiarato, tuttavia l'ambiente grigiorosso sta iniziando a respirare con costanza un'aria quasi mai percepita nelle precedenti avventure in Serie A: quella della parte sinistra della classifica. Un nono posto frutto di ben 20 punti in 14 giornate, che a loro volta comportano dieci lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e soprattutto appena 4 di distanza dall'Europa.

