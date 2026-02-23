Roma tre gol sotto la Sud e una notte che pesa più dei numeri

Roma ha segnato tre gol contro la Cremonese, una vittoria che racconta di più di un semplice risultato. La squadra ha mostrato determinazione, sfruttando le occasioni con calma e sicurezza. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando la Roma ha preso il controllo del gioco e messo a segno i gol decisivi. La vittoria ha portato entusiasmo, ma anche un peso che si fa sentire sulle spalle dei tifosi.

Ci sono vittorie che valgono tre punti e altre che raccontano qualcosa di più. Il 3-0 con cui la Roma ha superato, ieri sera, la Cremonese all’Olimpico appartiene alla seconda categoria: un successo netto, costruito con pazienza e chiuso con consapevolezza, arrivato nel momento in cui serviva davvero. Le cadute di Juve, Napoli e Milan avevano spalancato una porta che, troppe volte in passato, i giallorossi non erano riusciti ad attraversare. Stavolta no. La Roma ha sfruttato l’occasione, consolidando il terzo posto e dimostrando una maturità che negli anni era mancata proprio nei passaggi decisivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

