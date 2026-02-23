Roma | a fuoco 3 auto in via Portuense al lavoro vigili fuoco strada temporaneamente chiusa

Tre auto sono state avvolte dalle fiamme questa mattina in via Portuense, forse a causa di un corto circuito. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di spegnimento e per evitare rischi alla circolazione. Sul posto si sono formate code di veicoli in entrambe le direzioni.

Questa mattina, i vigili del fuoco sono stati impegnati in un'operazione per domare un incendio che ha coinvolto tre autovetture parcheggiate in via Portuense 757. Le vetture, regolarmente posteggiate, hanno preso fuoco per cause ancora da accertare, richiedendo l'intervento tempestivo delle squadre di emergenza. Interdizione temporanea del traffico. Per garantire la sicurezza durante le operazioni di spegnimento, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico veicolare. Gli agenti delle forze dell'ordine hanno regolato la viabilità nella zona, assicurando che i mezzi di soccorso potessero operare senza ostacoli.