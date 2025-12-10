Autostrada chiusa Schianto spaventoso vigili del fuoco al lavoro tra le lamiere

Un grave incidente ha causato la chiusura dell'autostrada nel pomeriggio odierno, coinvolgendo un violento schianto che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco tra le lamiere. La collisione ha provocato disagi significativi alla viabilità di una delle principali arterie del Nord Italia, creando tensione tra gli automobilisti e le autorità.

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un grave episodio che ha messo a dura prova la viabilità di una delle arterie autostradali più trafficate del Nord Italia. Le prime segnalazioni sono arrivate attorno alle 15, quando automobilisti in transito hanno riferito di una brusca interruzione del flusso, accompagnata da fitte colonne di mezzi pesanti. In un giorno già complicato dal rientro dopo il ponte dell'Immacolata, la circolazione si è improvvisamente trasformata in un imbuto, costringendo molti conducenti a procedere a passo d'uomo. A rendere ancora più complessa la gestione del traffico è stata la coincidenza con una fascia oraria in cui la presenza di camion e tir risultava particolarmente elevata.

