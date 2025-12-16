Progetti per ridurre gli sprechi e i rifiuti a scuola e negli impianti sportivi al Comune 248mila euro da Atersir

L’amministrazione comunale di Cesena investe 248mila euro da Atersir per progetti di riduzione degli sprechi e dei rifiuti nelle scuole e negli impianti sportivi. Un intervento che sottolinea l’impegno della città nella promozione di pratiche sostenibili e nella prevenzione dei rifiuti, consolidando il ruolo di Cesena come punto di riferimento in Romagna in questa direzione.

L'amministrazione comunale di Cesena rafforza il proprio impegno nella lotta agli sprechi e nella promozione di comportamenti sostenibili, confermandosi punto di riferimento in Romagna per le politiche di prevenzione dei rifiuti. A conferma del lavoro svolto nel corso di questi anni arriva il.

