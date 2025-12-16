Progetti per ridurre gli sprechi e i rifiuti a scuola e negli impianti sportivi al Comune 248mila euro da Atersir

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Cesena investe 248mila euro da Atersir per progetti di riduzione degli sprechi e dei rifiuti nelle scuole e negli impianti sportivi. Un intervento che sottolinea l’impegno della città nella promozione di pratiche sostenibili e nella prevenzione dei rifiuti, consolidando il ruolo di Cesena come punto di riferimento in Romagna in questa direzione.

Immagine generica

L’amministrazione comunale di Cesena rafforza il proprio impegno nella lotta agli sprechi e nella promozione di comportamenti sostenibili, confermandosi punto di riferimento in Romagna per le politiche di prevenzione dei rifiuti. A conferma del lavoro svolto nel corso di questi anni arriva il. Cesenatoday.it

This Man is a True Genius ?? #shorts

Video This Man is a True Genius ?? #shorts
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

progetti ridurre sprechi rifiutiEconomia circolare, Fondazione Con il Sud finanzia 13 progetti per ridurre lo spreco - Gli enti di Terzo settore sono chiamati a dare un contributo di idee per intervenire nelle varie fasi della filiera produttiva e restituire maggior valore agli scarti. vita.it

progetti ridurre sprechi rifiutiEconomia circolare, ecco i 13 progetti finanziati da Fondazione con il Sud - Dai rifiuti tessili agli scarti alimentari, l’ente ha promosso iniziative di economia circolare in Calabria, Campania, Sicilia, Sardegna e Puglia ... ilsole24ore.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.