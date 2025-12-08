Nasce Arca OGB fondo obbligazionario per la biodiversità
ARCA FONDI SGR punta ancora sulla sostenibilità con il lancio di un nuovo prodotto. Si chiama Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity (Arca OGB), ed è il primo fondo obbligazionario che investe in titoli di stato europei in base a quanto ciascun paese emittente è impegnato nella tutela della biodiversità, cioè la varietà di tutti gli organismi viventi (animali e vegetali) sul territorio. Si tratta di un tema che sta diventando centrale nei cosiddetti criteri Esg (una sigla che nel settore finanziario identifica gli investimenti ispirati a criteri di salvaguardia ambientale e di responsabilità sociale). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’Arca di Noè salpa a Forlì: nasce un nuovo spazio educativo alla Cava
Nasce il 1° Premio Letterario “RACCONTAMI DI…TE!” I ragazzi raccontano il bullismo. Un progetto che ci sta a cuore, nato dall’iniziativa della Libreria Giunti al Punto del Centro L’Arca insieme all’Istituto Comprensivo Pescara 9: parole, emozioni e corag - facebook.com Vai su Facebook
Nasce Arca OGB, fondo obbligazionario per la biodiversità - ARCA FONDI SGR punta ancora sulla sostenibilità con il lancio di un nuovo prodotto. Lo riporta msn.com
Biodiversità, Arca Fondi Sgr crea un rating e lancia un fondo specializzato - Il fondo Arca Obg è il primo obbligazionario governativo europeo del settore ... Come scrive ilsole24ore.com
Arca lancia il primo fondo obbligazionario governativo europeo a tutela della biodiversità - L'investimento si focalizza su emittenti europee con duration fino a 7 anni e investment grade, prevedendo una commissione di gestione del fondo dello 0,8%. Riporta milanofinanza.it