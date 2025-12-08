Nasce Arca OGB fondo obbligazionario per la biodiversità

Quotidiano.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ARCA FONDI SGR punta ancora sulla sostenibilità con il lancio di un nuovo prodotto. Si chiama Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity (Arca OGB), ed è il primo fondo obbligazionario che investe in titoli di stato europei in base a quanto ciascun paese emittente è impegnato nella tutela della biodiversità, cioè la varietà di tutti gli organismi viventi (animali e vegetali) sul territorio. Si tratta di un tema che sta diventando centrale nei cosiddetti criteri Esg (una sigla che nel settore finanziario identifica gli investimenti ispirati a criteri di salvaguardia ambientale e di responsabilità sociale). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

