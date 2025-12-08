Nasce Arca OGB fondo obbligazionario per la biodiversità

ARCA FONDI SGR punta ancora sulla sostenibilità con il lancio di un nuovo prodotto. Si chiama Arca Obbligazionario Governativo Biodiversity (Arca OGB), ed è il primo fondo obbligazionario che investe in titoli di stato europei in base a quanto ciascun paese emittente è impegnato nella tutela della biodiversità, cioè la varietà di tutti gli organismi viventi (animali e vegetali) sul territorio. Si tratta di un tema che sta diventando centrale nei cosiddetti criteri Esg (una sigla che nel settore finanziario identifica gli investimenti ispirati a criteri di salvaguardia ambientale e di responsabilità sociale). 🔗 Leggi su Quotidiano.net