Il Giardino di Ninfa riapre al pubblico dopo la chiusura stagionale, causata dal bisogno di interventi di manutenzione. La riapertura consente ai visitatori di esplorare di nuovo i sentieri tra le rovine medievali e le piante secolari, che quest’anno sono state curate con attenzione particolare. La gestione del giardino ha annunciato che sarà possibile tornare a passeggiare tra i fiori e le fontane per tutta la stagione.

Dopo la pausa stagionale, uno dei luoghi naturalistici più affascinanti d’Italia si prepara ad accogliere nuovamente visitatori e appassionati di paesaggi storici: il Giardino di Ninfa riapre le sue porte. Si tratta di un momento atteso da tutti coloro che amano la pace, la natura, la storia e i giardini monumentali, rimettendo al pubblico un sito considerato tra i più suggestivi a livello internazionale, in grado di attirare ogni anno migliaia di curiosi. LEGGI ANCHE: Marco Da Rin Zanco e amuseapp: come l’intelligenza artificiale sta cambiando la visita ai luoghi di culto Dal 21 marzo torna visitabile l’oasi più romantica del Lazio: riapre il Giardino di Ninfa. 🔗 Leggi su Funweek.it

Riapre il Giardino di Ninfa, uno dei parchi più belli e romantici del mondoIl Giardino di Ninfa apre le sue porte il 21 e 22 marzo per la stagione 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Riapre il Giardino di Ninfa, uno dei parchi più belli e romantici del mondo; Il Parco Giardino Sigurtà riapre le proprie porte tra novità e promozioni; Giardino di Ninfa: riapre il parco più romantico del mondo, quando andare e come prenotare; Riapre il Giardino di Ninfa: torna visitabile uno dei luoghi più belli al mondo.

Riapre il Giardino di Ninfa, uno dei parchi più belli e romantici del mondoIl Giardino di Ninfa riapre il 21 e 22 marzo per la stagione 2026, tra patrimonio storico, paesaggistico e culturale è considerato uno dei più belli ... fanpage.it

Riapre il giardino più bello del mondo: è a un'ora da Roma. Ecco quando visitarloDopo la pausa stagionale, uno dei luoghi naturalistici più affascinanti d’Italia si prepara ad accogliere nuovamente visitatori e appassionati di paesaggi storici: il Giardino ... leggo.it

Riapre uno dei giardini più belli e romantici del mondo. Il Giardino di Ninfa riapre al pubblico il 21 e 22 marzo per la stagione 2026. Un'atmosfera da fiaba vi aspetta in questo angolo di paradiso. - facebook.com facebook