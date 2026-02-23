Riapre il Giardino di Ninfa | torna visitabile uno dei luoghi più belli al mondo
Il Giardino di Ninfa riapre al pubblico dopo la chiusura stagionale, causata dal bisogno di interventi di manutenzione. La riapertura consente ai visitatori di esplorare di nuovo i sentieri tra le rovine medievali e le piante secolari, che quest’anno sono state curate con attenzione particolare. La gestione del giardino ha annunciato che sarà possibile tornare a passeggiare tra i fiori e le fontane per tutta la stagione.
Dopo la pausa stagionale, uno dei luoghi naturalistici più affascinanti d’Italia si prepara ad accogliere nuovamente visitatori e appassionati di paesaggi storici: il Giardino di Ninfa riapre le sue porte. Si tratta di un momento atteso da tutti coloro che amano la pace, la natura, la storia e i giardini monumentali, rimettendo al pubblico un sito considerato tra i più suggestivi a livello internazionale, in grado di attirare ogni anno migliaia di curiosi. LEGGI ANCHE: Marco Da Rin Zanco e amuseapp: come l’intelligenza artificiale sta cambiando la visita ai luoghi di culto Dal 21 marzo torna visitabile l’oasi più romantica del Lazio: riapre il Giardino di Ninfa. 🔗 Leggi su Funweek.it
