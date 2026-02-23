Lecco ha deciso di restringere alcune strade e imporre divieti di accesso a causa di lavori in corso, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Le modifiche riguardano diverse vie della città, dove i cartelli segnalano deviazioni e orari di restringimento. Questa misura ha portato a un aumento del traffico nelle aree limitrofe, creando disagi per chi percorre quotidianamente le strade interessate. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica.

Le modifiche alla viabilità previste nel corso della settimana. Proseguono i lavori sul ponte Kennedy Sono numerose le vie di Lecco interessate da zone di cantiere e relativi provvedimenti viabilistici nel corso della settimana. Eccole di seguito. via Bonaiti, altezza del civico 51, divieto di transito per un intervento di riparazione per dispersione acqua, dalle 8.30 alle 17.30 il 23 febbraio; via Marsala, divieto di transito a esclusione dei residenti e attività commerciali per il raggiungimento degli accessi carrai che dovrà avvenire da via Caldone, sospensione senso unico di marcia in via Marsala nel tratto compreso tra l’intersezione con via Caldone e il civico 14 e in in via Caldone nel tratto compreso tra l’intersezione con via Rimembranza e il civico 19 per esecuzione opere edili dalle 8. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Divieti di transito e restringimenti: ecco come muoversi per LeccoA Lecco, i lavori in corso hanno portato a divieti di transito e restringimenti, complicando gli spostamenti quotidiani dei residenti.

Restringimenti e divieti: ecco come cambia la viabilità cittadinaA Lecco, anche questa settimana, si registrano variazioni nella viabilità cittadina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Restringimenti e divieti: tutte le zone di cantiere a Lecco; Viabilità olimpica, Altamura: Il 22 febbraio possibili blocchi al traffico. Tutti i divieti; Dal centro alla tangenziale, la mappa dei lavori della settimana; A Firenze via ai lavori in via dei Bastioni per messa in sicurezza di una porzione di muro.

Capodanno, ordinanze e divieti in tutta Italia: dai botti alle piazze a numero chiusoA Roma è massima l'attenzione per il tradizionale concertone del Circo Massimo, sul quale salgono tre 'big': Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. Oltre 40mila le persone attese all'evento per ... tg24.sky.it

In piazza Mentana a #Firenze è in atto la sostituzione della colonnina di ricarica dei veicoli elettrici, con divieti di sosta e restringimenti tra via dei Vagellai e via Malenchini. #viabiliFI #IF #tramviaFI x.com

Per gli automobilisti si prepara una nuova stagione che esige pazienza: il cantiere porta con sé restringimenti, senso unico alternato e divieti di sosta. Fine lavori in una quarantina di giorni - facebook.com facebook