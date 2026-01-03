Intoccabili impuniti irresponsabili Votiamo Sì al referendum per voltare pagina

Il nostro sistema giudiziario spesso si trova a fronteggiare difficoltà nel sanzionare comportamenti inappropriati di alcuni magistrati. Questo referendum propone un cambiamento importante per migliorare la responsabilità e l’efficienza della giustizia. Oggi, Il Tempo vi presenta una riflessione basata su fatti concreti, per comprendere perché è necessario voltare pagina e sostenere il sì.

Oggi Il Tempo vi racconta una storia incredibile ma vera. Come scoprirete, sanzionare un magistrato anche in presenza di un comportamento gravemente inopportuno è una chimera. Ma il problema è doppio. Loro – le toghe – si sono autocollocate in uno spazio di impunità e intoccabilità. Quanto invece al cittadino sotto indagine – povero lui – si tratta di un morto che cammina. Ormai l'accertamento della verità nel processo vero, davanti a un giudice terzo, non conta più: anzi, neanche ci si arriva. Un duro confronto tra ipotesi accusatoria e tesi difensiva non c'è, e quasi nessuno pare nemmeno dolersene. 🔗 Leggi su Iltempo.it

