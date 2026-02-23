Referendum Nordio | Toni antipatici soprattutto dai magistrati Sono arcisicuro che vinceremo

Carlo Nordio ha criticato i toni forti di alcuni sostenitori del referendum, soprattutto tra i magistrati. La sua opinione deriva dal confronto con le posizioni espresse in pubblico e dai commenti ricevuti sui social. Nordio ha affermato di essere convinto della vittoria del fronte a favore della riforma, anche se ammette che il clima rimane acceso. La campagna continua a registrare reazioni contrastanti tra i diversi attori coinvolti.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, torna a parlare del referendum al forum organizzato dall'agenzia Ansa. "Abbiamo tutti esagerato nei toni", ammette, auspicando che il "confronto avvenga in termini pacati, razionali ed esclusivamente sui contenuti". "Qualche tono nei confronti del governo, e anche nel mio - ha ribadito - è stato particolarmente antipatico, soprattutto quando arrivava da magistrati". Quanto all'esito del referendum, il Guardasigilli si è detto "arcisicuro" che vincerà il Sì. E in ogni caso il governo "non ha paura di perdere": "il governo non ha bisogno, il Parlamento non ha bisogno di essere rinforzato da una vittoria". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Referendum, l’affondo di Mantovano: «I toni più estremi arrivano dai magistrati, è sconcertante». Poi l’attacco a GratteriL’ex parlamentare Mantovano denuncia che i toni più aggressivi nel dibattito referendario provengono dai magistrati, definendolo “sconcertante”.

Referendum, Nordio: ci sono magistrati assetati di ruoli parapoliticiIl ministro Nordio ha commentato le recenti dichiarazioni sui magistrati, sottolineando che il problema non sarebbe una sete di potere, ma piuttosto una sete di ruolo.

Referendum giustizia, il ministro Nordio riguardo il ruolo del PM che va ridefinito

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Referendum: Nordio, 'abbiamo tutti esagerato nei toni'.

Referendum: Nordio, 'abbiamo tutti esagerato nei toni'(ANSA) - ROMA, 23 FEB - 'Abbiamo tutti esagerato nei toni. Devo dire che alcuni toni sono stati particolarmente antipatici, soprattutto ... notizie.tiscali.it

VIDEO | Referendum, Nordio assicura: Niente di cui pentirmi sui toni. Sfido sostenitori del ‘no’ a un confrontoIl Guardasigilli: Non li ho mai inaspriti, a suo tempo mi sono limitato a citare quello che avevano detto altri ... dire.it

Manca un mese al Referendum confermativo della legge Nordio sulla Giustizia. Avete già deciso cosa votare (sondaggio social senza alcun valore statistico) - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Nordio ai magistrati: "Preparati, ma leggete più Shakespeare" x.com