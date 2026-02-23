Re Carlo è pronto ad abdicare per salvare la Corona lasciare il trono a William è l’unica via d’uscita Anche se non volesse sarà costretto a farlo | cosa sta succedendo a Londra

Re Carlo ha deciso di rinunciare al trono per proteggere l'immagine della monarchia, a causa delle recenti tensioni legate allo scandalo Epstein. Fonti vicine alla famiglia reale affermano che questa scelta rischia di scatenare un cambiamento rapido e deciso, con William pronto a salire sul trono. La decisione sembra ormai inevitabile, anche se il re ancora non ha comunicato ufficialmente la sua intenzione. La situazione resta molto tesa a Londra.

Per salvare la corona britannica dagli effetti dello scandalo Epstein esiste solo una soluzione: l’abdicazione di Carlo III. Ne è convinto il giornalista Antonio Caprarica che lo ha ribadito anche in una intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale dove ha spiegato come “la via d’uscita definitiva sarebbe voltare pagina con l’abdicazione”. Tra l’altro, questo gesto supremo del sovrano eviterebbe di lasciare al figlio un regno “gravato da ombre e sfiducia” riducendo così anche “l’impatto del cambiamento”. “Quando i giovani prenderanno il suo posto – ha concluso – saranno sfiancati e la Corona avrà sprecato le sue carte migliori”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Antonio Caprarica: «Dopo l’arresto dell’ex Principe Andrea, Re Carlo dovrebbe abdicare. Solo Kate Middleton e William possono salvare la Corona»Antonio Caprarica sostiene che il recente arresto dell’ex Principe Andrea potrebbe spingere Re Carlo a rinunciare al trono.

Kate e William, la notizia choc da Londra: ecco perché l’ultima decisione dei principi. Cosa sta succedendoRecenti sviluppi dalla famiglia reale britannica hanno attirato l’attenzione dei media, con notizie che riguardano i rapporti tra Kate Middleton e il principe William.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Re Carlo abdica? Il principe William è la carta vincente per la famiglia reale in crisi; Un’altra donna accusa Andrea. Re Carlo pronto a estrometterlo dalla linea di successione; Franklin (Economist): Per la Corona è un caso senza precedenti. Ma per ora non ha intaccato re Carlo; Epstein e l'ex principe, l'82% dei britannici ora lo vuole fuori dalla linea di successione al trono.

Re Carlo, la mossa senza precedenti dopo l’arresto di AndreaRe Carlo si è messo a disposizione della polizia dopo l’arresto di Andrea, dando l’accesso ai documenti che si trovano a Buckingham Palace ... dilei.it

Re Carlo, perché è difficile eliminare Andrea dalla linea di successione al tronoRe Carlo, perché è difficile eliminare Andrea dalla linea di successione al trono: il problema e cosa accadrà ora. dilei.it

Epstein, Carlo pronto ad accettare la rimozione di Andrea dalla linea di successione x.com

Carlo Conti chiude le porte a Sanremo 2027. È pronto Stefano De Martino - facebook.com facebook