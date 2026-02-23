Protesta tifosi Lazio | prevendite shock per Atalanta in Coppa Italia

La protesta dei tifosi della Lazio nasce da preoccupazioni sulla vendita dei biglietti per la partita contro l’Atalanta, che ha causato una forte delusione tra i supporter. Molti hanno accusato la gestione societaria di aver ridotto le opportunità di accesso, generando frustrazione e disagio tra i fan. La situazione ha portato a una mobilitazione spontanea tra gli appassionati, che chiedono maggiori chiarimenti e un miglioramento delle condizioni di accesso allo stadio.

Il contesto calcistico della Lazio è segnato da una tensione crescente tra tifoseria e gestione societaria, con l'attenzione rivolta alla vendita dei biglietti per la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta e all'effetto sull'atmosfera dell'Olimpico. La scadenza della prelazione per gli abbonati mette in luce una partecipazione scarsissima rispetto alla capienza disponibile, sollevando dubbi sull'impatto emotivo e sportivo della partita. Per la prelazione riservata agli abbonati, la base di posti disponibili ammonta a circa 29.000, ma solo poco oltre 1.700 sostenitori hanno confermato la propria presenza per la sfida contro l'Atalanta.