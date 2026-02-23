Pronto Carlo? Sono io Sanremo 2026 l’inattesa telefonata di Fiorello durante la conferenza stampa

Durante la conferenza stampa di Sanremo, Fiorello ha fatto una telefonata a Carlo, sorprendendo tutti i presenti. La chiamata, avvenuta senza preavviso, ha interrotto le consuete presentazioni e ha attirato l’attenzione sui dettagli inattesi dell’evento. La scena ha coinvolto pubblico e giornalisti, creando un momento di spontaneità tra i convenevoli ufficiali. La telefonata ha lasciato un segno sulla giornata, soprattutto per il modo in cui ha modificato il clima della riunione.

L'atmosfera della conferenza stampa di Sanremo si muoveva sui binari della consueta ritualità fatta di numeri, scalette e anticipazioni, quando un dettaglio ha cambiato improvvisamente il ritmo della mattinata. Davanti ai giornalisti accreditati, con i riflettori puntati e i microfoni pronti a raccogliere ogni dichiarazione, Carlo Conti stava illustrando gli ultimi dettagli del Festival di Sanremo 2026. Tutto sembrava procedere secondo copione, almeno fino a quando il suo telefono ha iniziato a squillare. Per un istante, nella sala è calato un silenzio inatteso.

Sanremo 2026, Fiorello chiama Conti durante la conferenza stampa: "Vi auguro tante polemiche"Fiorello ha chiamato Conti durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, motivato dalla voglia di scherzare con il pubblico.

Sanremo 2026, la conferenza stampa di Carlo Conti in direttaCarlo Conti annuncia i dettagli della prossima edizione di Sanremo 2026, dopo aver definito il cast e il palco.

