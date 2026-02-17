Pronostico Qarabag-Newcastle | le debuttanti danno spettacolo

Il Qarabag e il Newcastle si affrontano mercoledì alle 18:45 negli spareggi di Champions League, perché entrambe vogliono conquistare un posto negli ottavi. Le due squadre, che non si sono mai incontrate in questa competizione, promettono una partita ricca di emozioni, con le nuove leve che cercano di lasciare il segno fin dai primi minuti. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre in questa prima fase decisiva.

Qarabag-Newcastle è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Per entrambe è indubbiamente un appuntamento storico. Né Qarabag né Newcastle prima d’ora avevano mai disputato un match della fase ad eliminazione diretta della Champions League: sì, neppure il club inglese, le cui ambizioni sono salite in modo esponenziale dopo essere stato acquistato 4 anni fa dal ricco fondo saudita Pif, era giunto fino a questo punto. Per gli azeri, invece, si tratta di una vera e propria impresa, che da quelle parti non dimenticheranno facilmente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

