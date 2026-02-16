Pronostico e quote Valentin Vacherot – Alex Michelsen Delray Beach 16-02-2026

Valentin Vacherot ha raggiunto il terzo turno all’Australian Open lo scorso mese, vincendo due partite prima di fermarsi contro Ben Shelton. La sua performance in quel torneo ha rappresentato il suo miglior risultato in una prova del Grande Slam. Nel frattempo, Alex Michelsen ha perso al primo turno, senza riuscire a superare l’esordio. La partita tra i due si svolgerà a Delray Beach il 16 febbraio 2026, e le quote indicano una sfida aperta.

