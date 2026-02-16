Pronostico e quote Valentin Vacherot – Alex Michelsen Delray Beach 16-02-2026
Valentin Vacherot ha raggiunto il terzo turno all’Australian Open lo scorso mese, vincendo due partite prima di fermarsi contro Ben Shelton. La sua performance in quel torneo ha rappresentato il suo miglior risultato in una prova del Grande Slam. Nel frattempo, Alex Michelsen ha perso al primo turno, senza riuscire a superare l’esordio. La partita tra i due si svolgerà a Delray Beach il 16 febbraio 2026, e le quote indicano una sfida aperta.
Il mese scorso Valentin Vacherot ha ottenuto la sua migliore prestazione in assoluto in un torneo del Grande Slam, raggiungendo il terzo turno dell’Australian Open con le vittorie contro Martin Damm e Rinky Hijikata prima di perdere contro Ben Shelton 6-4 6-4 7-6 set sulla Margaret Court Arena, mentre Alex Michelsen è uscito al primo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico e quote Tomas Machac – Jannik Sinner, Doha 16-02-2026
Tomas Machac affronta Jannik Sinner a Doha il 16 febbraio 2026, perché entrambi sono tra i favoriti e attirano l’attenzione degli scommettitori.
Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Emma Raducanu, WTA Dubai 16-02-2026
Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il pass per il tabellone principale di Dubai dopo aver salvato tre match point contro Anastasia Zakharova nelle qualificazioni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
