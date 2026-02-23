Pronostico Damac-Al Ahli | in testa per una notte
Damac e Al Ahli si sfidano nella ventitreesima giornata della Saudi Pro League, determinando chi salirà temporaneamente in testa alla classifica. La partita si gioca in un momento di grande equilibrio tra le due squadre, entrambe desiderose di conquistare punti preziosi per migliorare la propria posizione. La sfida promette spettacolo, con molte aspettative sui protagonisti in campo. I tifosi aspettano con ansia questo incontro decisivo.
Damac-Al Ahli è una partita valida per la ventitreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla La pressione sarà tutta sulle spalle di Al Nassr e Al Hilal. L’Al Ahli, infatti, al momento è sì terzo in classifica ma ha solamente due punti di svantaggio rispetto alla squadra di Cristiano Ronaldo che guida il campionato. E contro il Damac in trasferta – una squadra che in totale ha collezionato solamente quindici punti – non ci saranno davvero problemi. Zero. (Instagram) – Ilveggente.it L’ultima partita persa dall’Al Ahli è del 26 dicembre. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
