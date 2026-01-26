Ecco i pronostici per le partite di oggi, 26 gennaio, in Serie A, Liga e Premier League. La giornata comprende i posticipi che vedono il Verona tentare di avvicinarsi alla Fiorentina in classifica, mentre l’Udinese cerca di superare la Lazio. Un’occasione per analizzare le sfide e le possibili evoluzioni delle squadre in questa fase della stagione.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 26 gennaio. Il Verona proverà ad agganciare la Fiorentina al terzultimo posto in classifica mentre l’Udinese potrebbe agganciare la Lazio al nono, questo il tema della serata di Serie A. Si gioca anche in Inghilterra e Spagna, dove analizziamo sia la massima serie che quella cadetta mentre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 26 gennaio: posticipi in Serie A, Liga e Premier League

Pronostici di oggi 24 gennaio: Premier League, La Liga, Serie A, BundesligaEcco i pronostici di oggi, 24 gennaio, per le principali competizioni europee.

I pronostici di lunedì 19 gennaio: Serie A, Liga e Premier LeagueEcco i pronostici per le partite di lunedì 19 gennaio, che comprendono incontri di Serie A, Liga e Premier League.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Calcio / Prima Categoria B e C 25-26, pronostici e arbitri della 17^ giornata: tre big match all'ombra del Conero; Schedina 22a giornata di serie A 2025/26; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 5/1526 di sabato 24 gennaio 2026; Atalanta-Athletic Bilbao, pronostico e quote 7ª giornata Champions League 2025/26.

Pronostici del 20 gennaio 2026: Champions League con Napoli e InterMartedì 20 gennaio si giocano le gare valide per la settima giornata della fase campionato di Champions League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzar ... calciomagazine.net

Schedina Champions League di oggi mercoledì 21 gennaio 2026La schedina di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026 è dedicata alle partite di calcio della settima giornata di Champions League. Scopri insieme a noi, le quattro ... betitaliaweb.it

21/01/1951 – Cambia il Totocalcio portando da dodici a tredici il numero di pronostici da indovinare - #accaddeoggi - facebook.com facebook

Per anni la sinistra ha usato lo spread come una clava politica, elevandolo a giudizio assoluto sull’Italia. Oggi che scende e segnala fiducia dei mercati, risparmi sul debito e conti più solidi, quello stesso indicatore, guarda caso, scompare dal dibattito. I numeri x.com