Premiazione del Campionato Sociale 2025 di Aci

L’Automobile Club Catania ha premiato ieri i vincitori del Campionato Sociale 2025, dopo settimane di gare intense. La cerimonia si è tenuta all’Hotel Nettuno, dove atleti e appassionati si sono incontrati per celebrare le performance eccellenti. La manifestazione ha attirato molti spettatori, desiderosi di vedere i riconoscimenti ai migliori piloti locali. La giornata ha confermato l’entusiasmo per le competizioni automobilistiche nella regione.

Si è svolta ieri mattina, presso l’Hotel Nettuno, la cerimonia di premiazione del Campionato Sociale 2025 promossa dall’Automobile Club Catania. Un appuntamento molto partecipato che ha celebrato l’impegno e la passione dei piloti che si sono distinti nel corso dell’anno sportivo. Alla manifestazione erano presenti, tra gli altri, il presidente dell’Automobile Club Catania Maurizio Magnano San Lio, il presidente del Comitato Regionale degli Automobile Club siciliani Massimo Rinaldi, la direttrice dell’Aci Catania Rita Caruso e il fiduciario provinciale Aci Catania Roberto Zappulla. La cerimonia ha rappresentato non solo un momento di riconoscimento per i campioni delle diverse categorie, ma anche un’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta e guardare alle prossime sfide, a partire dalla 49ª edizione della storica Catania Etna, in programma il 9 e 10 maggio prossimi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

