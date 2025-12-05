Babbo Natale? È un clochard che dorme sotto la pensilina | ecco l’installazione che sensibilizza i milanesi su emarginazione e povertà

Ilgiorno.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 5 dicembre 2025 –  Un clochard che dorme sotto la pensilina alla fermata del tram di piazza Lega Lombarda a Milano. Ma, sorpresa, quel senzatetto riverso a terra altro non è che Babbo Natale. L’iniziativa per sensibilizzare contro gli “invisibili” di Milano, i senzatetto che popolano la città e che molti guardano con indifferenza, non poteva non “sfruttare” il simbolo per eccellenza delle festività: Santa Claus.    Presentazione dell’installazione nell’ambito della campagna “Quest’anno il Natale sei tu” di Progetto Arca per sensibilizzare i cittadini sulla povertà crescente in piazza lega lombarda a Milano, 5 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

babbo natale 200 un clochard che dorme sotto la pensilina ecco l8217installazione che sensibilizza i milanesi su emarginazione e povert224

© Ilgiorno.it - Babbo Natale? È un clochard che dorme sotto la pensilina: ecco l’installazione che sensibilizza i milanesi su emarginazione e povertà

Altre letture consigliate

babbo natale 200 clochardBabbo Natale? &#200; un clochard che dorme sotto la pensilina: ecco l’installazione che sensibilizza i milanesi su emarginazione e povertà - In pieno clima natalizio e con la città addobbata a festa l’iniziativa di Progetto Arca e Comune per richiamare l’attenzione sugli “invisibili”, che popolano strade e vie nell’indifferenza (quasi) gen ... ilgiorno.it scrive

Torna il Natale dei clochard, tra preghiere interreligiose e musica. Tutti i milanesi invitati - Un momento di incontro, in cui cercare non ciò che divide, ma ciò che unisce, nel vero spirito del Natale. Secondo iodonna.it

Successo di “Natale a Tre Cancelli” di Anpana: raccolti 200 euro - Erano presenti il Babbo Natale di Anpana Lucca con la slitta e alcuni ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Babbo Natale 200 Clochard