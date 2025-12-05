Babbo Natale? È un clochard che dorme sotto la pensilina | ecco l’installazione che sensibilizza i milanesi su emarginazione e povertà

Milano, 5 dicembre 2025 – Un clochard che dorme sotto la pensilina alla fermata del tram di piazza Lega Lombarda a Milano. Ma, sorpresa, quel senzatetto riverso a terra altro non è che Babbo Natale. L’iniziativa per sensibilizzare contro gli “invisibili” di Milano, i senzatetto che popolano la città e che molti guardano con indifferenza, non poteva non “sfruttare” il simbolo per eccellenza delle festività: Santa Claus. Presentazione dell’installazione nell’ambito della campagna “Quest’anno il Natale sei tu” di Progetto Arca per sensibilizzare i cittadini sulla povertà crescente in piazza lega lombarda a Milano, 5 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Babbo Natale? È un clochard che dorme sotto la pensilina: ecco l’installazione che sensibilizza i milanesi su emarginazione e povertà

