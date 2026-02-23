Pos e scontrini cosa cambia dal 2026 | le nuove regole per negozi e locali

23 feb 2026

L'obbligo di collegare Pos e registratori telematici dal 1° gennaio deriva dalla normativa introdotta per migliorare il controllo fiscale. Questa misura coinvolge negozi, locali e professionisti che devono adeguarsi alle nuove regole per evitare sanzioni. La normativa richiede l’installazione di dispositivi compatibili e aggiornati. Chi non si adegua rischia multe e problemi durante i controlli. Le modifiche previste dal 2026 cambieranno ulteriormente gli adempimenti per gli esercenti.

Dal 1° gennaio di quest'anno è scattato l’obbligo di collegare Pos e registratori telematici. Ecco cosa prevede la guida dell'Agenzia delle Entrate, chi è coinvolto e come mettersi in regola senza errori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pos e scontrini, si cambia: le nuove regole per negozi e locali. La guida dell?Agenzia delle EntrateL'Agenzia delle Entrate ha annunciato nuove regole sui POS e gli scontrini, in vigore dal primo gennaio 2026, per migliorare il controllo fiscale.

