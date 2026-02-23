Polemiche prima di Sanremo Laura Pausini risponde | L' amore che ricevo in questo Paese è ancora tanto

Laura Pausini rischia di affrontare nuove critiche perché il suo coinvolgimento come co-conduttrice a Sanremo ha scatenato discussioni tra i fan e i detrattori. La cantante ha risposto ai commenti negativi, sottolineando che il sostegno che riceve in Italia rimane forte e genuino. La tensione cresce mentre si avvicina l'apertura del festival, con alcuni che contestano le sue scelte artistiche. La discussione si intensifica nei social e tra gli addetti ai lavori.

Un botta e risposta acceso, in conferenza stampa, a margine della presentazione di Sanremo 2026. A sollevare il confronto è la giornalista Maria Elena Barnabi: "Quando ci sei tu, ci sono un sacco di commenti negativi" Alla vigilia dell'inizio del Festival di Sanremo, il clima si fa già rovente per Laura Pausini, che sarà tra i co-conduttori dell'edizione 2026. Proprio in occasione della conferenza stampa di presentazione del festival diretto da Carlo Conti, la cantante ravennate è finita al centro di un lungo botta e risposta incentrato sulle critiche e le polemiche che l'hanno coinvolta nell'ultimo periodo (portandole anche un Tapiro d'Oro). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Sanremo, tutte le polemiche: dal ‘fantasma’ di Meloni al tormentone Pucci. Laura Pausini: “Non ho perso l’amore del pubblico”Il festival di Sanremo ha attirato molte polemiche, tra il ‘fantasma’ di Meloni e il tormentone Pucci, a causa di alcune scelte di programmazione.

Sanremo 2026, bufera su Laura Pausini Non la vogliamo sul palco

A Sanremo vigilia con polemica: La Russa attacca su Pucci, Meloni smentisce la sua presenzaSanremo, 23 feb. (askanews) – Non c’è Festival senza polemiche. Lo ha detto anche Fiorello che, collegandosi con la sala roof del Teatro Ariston, ha augurato a Carlo Conti tante polemiche. Subito ac ... askanews.it

Sanremo 2026 al via con polemica, Katia Ricciarelli: 18 anni di vita con Baudo non contano?Katia Ricciarelli commenta il mancato invito a Sanremo 2026 per ricordare Baudo: 18 anni di vita con Pippo sono sciocchezze che non contano ... dilei.it

SANREMO I Comincia il Festival di Sanremo, tutti i video #ANSA del 23 febbraio. Dall'incursione di Fiorello all'ironia di Carlo Conti e Laura Pausini #ANSA x.com