Polemiche prima di Sanremo Laura Pausini risponde | L' amore che ricevo in questo Paese è ancora tanto

Da ravennatoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Pausini rischia di affrontare nuove critiche perché il suo coinvolgimento come co-conduttrice a Sanremo ha scatenato discussioni tra i fan e i detrattori. La cantante ha risposto ai commenti negativi, sottolineando che il sostegno che riceve in Italia rimane forte e genuino. La tensione cresce mentre si avvicina l'apertura del festival, con alcuni che contestano le sue scelte artistiche. La discussione si intensifica nei social e tra gli addetti ai lavori.

Un botta e risposta acceso, in conferenza stampa, a margine della presentazione di Sanremo 2026. A sollevare il confronto è la giornalista Maria Elena Barnabi: "Quando ci sei tu, ci sono un sacco di commenti negativi" Alla vigilia dell'inizio del Festival di Sanremo, il clima si fa già rovente per Laura Pausini, che sarà tra i co-conduttori dell'edizione 2026. Proprio in occasione della conferenza stampa di presentazione del festival diretto da Carlo Conti, la cantante ravennate è finita al centro di un lungo botta e risposta incentrato sulle critiche e le polemiche che l'hanno coinvolta nell'ultimo periodo (portandole anche un Tapiro d'Oro). 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Sanremo, tutte le polemiche: dal ‘fantasma’ di Meloni al tormentone Pucci. Laura Pausini: “Non ho perso l’amore del pubblico”Il festival di Sanremo ha attirato molte polemiche, tra il ‘fantasma’ di Meloni e il tormentone Pucci, a causa di alcune scelte di programmazione.

Sanremo 2026, bufera su Laura Pausini Non la vogliamo sul palco

Video Sanremo 2026, bufera su Laura Pausini Non la vogliamo sul palco ??

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Polemiche prima di Sanremo, Laura Pausini risponde: L'amore che ricevo in questo Paese è ancora tanto; Sanremo 2026, la guida definitiva: date, conduttori, Big, ospiti e polemiche; Sanremo 2026, la prima conferenza stampa in diretta con Conti e Pausini e l'irruzione di Fiorello - Sanremo 2026, si parte. Fantasanremo e non solo; Sanremo 2026, nella conferenza stampa le anticipazioni sulla prima serata del Festival.

A Sanremo vigilia con polemica: La Russa attacca su Pucci, Meloni smentisce la sua presenzaSanremo, 23 feb. (askanews) – Non c’è Festival senza polemiche. Lo ha detto anche Fiorello che, collegandosi con la sala roof del Teatro Ariston, ha augurato a Carlo Conti tante polemiche. Subito ac ... askanews.it

polemiche prima di sanremoSanremo 2026 al via con polemica, Katia Ricciarelli: 18 anni di vita con Baudo non contano?Katia Ricciarelli commenta il mancato invito a Sanremo 2026 per ricordare Baudo: 18 anni di vita con Pippo sono sciocchezze che non contano ... dilei.it