poku juventus un emissario bianconero in missione per osservare il talento del bayer leverkusen

Poku, attaccante del Bayer Leverkusen, ha attirato l’attenzione di un rappresentante della Juventus durante la partita di ieri pomeriggio. La visita sul campo era motivata dalla volontà di valutare le capacità del giovane calciatore, che ha segnato un gol decisivo nel secondo tempo. L’emissario ha seguito attentamente le sue movenze e il suo comportamento in campo. La Juventus mantiene alta l’attenzione sui possibili rinforzi per la prossima stagione.

Un altro club di Serie A è interessato. Mentre la squadra si prepara per i cruciali impegni europei sul campo, la dirigenza della Juventus è già proiettata verso il futuro. Gli scout bianconeri sono costantemente in movimento attraverso l'Europa per mappare i migliori talenti in vista della prossima sessione estiva di mercato. Un indizio significativo è emerso mercoledì scorso al Pireo: un emissario del club era infatti presente in tribuna per assistere al playoff d i Champions League tra Olympiacos e Bayer Leverkusen.

Il Napoli ha chiesto informazioni per Terrier del Bayer LeverkusenIl Napoli ha recentemente manifestato interesse per l'esterno Terrier del Bayer Leverkusen.

Pronostico Amburgo-Bayer Leverkusen: prima gioia del nuovo annoL'incontro tra Amburgo e Bayer Leverkusen, valido per la diciassettesima giornata di Bundesliga, si disputerà martedì alle 20:30.

Il Napoli si muove per Poku: Manna lo visiona da un mese, ma c'è anche la JuventusIl Napoli non aspetta l'estate per muoversi: il lavoro sul mercato è già iniziato e passa, come spesso accade, dall'osservazione attenta dei giovani profili europei. In un momento in cui la società az ... msn.com

Juventus, Douglas Luiz brilla con l'Aston Villa: coi soldi del riscatto possibile assalto a PokuLa rinascita di Douglas Luiz in Premier League fa sorridere anche alla Juventus. Il centrocampista brasiliano, tornato all'Aston Villa a gennaio,. tuttomercatoweb.com

