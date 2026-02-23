Perché è Lillehammer e non Milano-Cortina la miglior Olimpiade invernale italiana di sempre

Lillehammer ha conquistato il titolo di miglior Olimpiade invernale perché ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria degli appassionati grazie alle sue imprese sportive e all’atmosfera unica. La manifestazione norvegese, infatti, ha visto atleti protagonisti di performance memorabili e ha portato alla ribalta piccole comunità locali. La sua capacità di unire sport, tradizione e innovazione ha fatto la differenza, creando un esempio difficile da eguagliare.

Il numero di medaglie va contestualizzato sul numero di discipline ammesse ai Giochi, che negli ultimi 30 anni è quasi raddoppiato. Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono state un successo sotto tutti i fronti, incluso quello sportivo, per i nostri colori. Gli azzurri hanno chiuso le Olimpiadi con 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi, per un totale di 30 medaglie e un quarto posto finale che, preso così com’è, ha il peso di un primato storico pienamente legittimo, e come tale è stato ovunque raccontato. Se si vuole però mantenere un approccio intellettualmente onesto, è necessario introdurre una correzione che di solito resta fuori dalla narrazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Milano Cortina 2026, adesso giochiamo: al via la terza Olimpiade Invernale in ItaliaLa corsa ai Giochi invernali di Milano e Cortina è partita.

Perché non ha senso paragonare il record dell’Italia a Milano Cortina con le medaglie di LillehammerL’Italia ha conquistato un numero record di medaglie ai Giochi invernali, ma il confronto con Lillehammer non regge.

UNA VOCE OLIMPICA! FRANCO BRAGAGNA passa dal BSMT!

