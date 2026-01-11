Trump a Cuba | intesa prima che sia tardi

Il presidente Trump ha nuovamente rivolto minacce a Cuba, evidenziando come il paese abbia beneficiato per anni di sostegno economico dal Venezuela, principalmente attraverso petrolio e finanziamenti. Questa situazione evidenzia le tensioni persistenti tra gli Stati Uniti e Cuba, sottolineando l’urgenza di trovare un’intesa prima che le condizioni peggiorino ulteriormente. La situazione rimane complessa e richiede attenzione per evitare conseguenze più gravi.

16.08 Nuove minacce a Cuba dal presidente Usa Trump."Per molti anni Cuba - scrive su Truth - ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio L'Avana ha fornito servizi di sicurezza agli ultimi 2 dittatori venezuelani. Trump suggerisce a Cuba di raggiungere un accordo con Washington,prima che sia troppo tardi e dice:"Non ci saranno più petrolio e denaro per Cuba: zero!". Il ministro degli Esteri di Cuba,Rodriguez, replica a Trump: "Gli Stati Uniti minacciano la pace in tutto il mondo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Trump minaccia Cuba: «Accettino un accordo prima che sia tardi» Leggi anche: Trump minaccia Cuba: «Fate un accordo prima che sia troppo tardi. Stop a petrolio e denaro dal Venezuela» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Trump e le Americhe, oltre Maduro; Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini - Venezuela: muore in carcere agente accusato di alto tradimento; Petrolio, intesa Trump-Big Oil sul Venezuela. Descalzi a Donald: «L'Eni è pronta a investire»; Maduro: «Sono prigioniero di guerra». Venezuela, decreto governo: «Arrestare chiunque sostenga Usa». Trump minaccia Cuba: “Stop al petrolio dal Venezuela”. L’Avana: “Stati Uniti minacciano tutto il mondo” - Il presidente Usa, Donald Trump, in un post pubblicato sul suo social Truth ha suggerito che Cuba dovrebbe raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, ... lapresse.it

Trump minaccia Cuba: «Niente più petrolio e denaro dal Venezuela, accordo prima che sia troppo tardi». L'Avana: «Usa Paese criminale» - ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti ... ilmessaggero.it

USA - Trump: "Basta petrolio o denaro per Cuba, accordo prima che sia tardi" - Donald Trump, presidente statunitense, scrive sul proprio social network Truth: "Per molti anni Cuba ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. napolimagazine.com

Trump esorta Cuba a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti x.com

IL VIDEO - "Trump ha minacciato altri Paesi come Cuba, la Colombia, il Messico, vede l'America Latina come giardino di casa" - facebook.com facebook

