Trump a Cuba | intesa prima che sia tardi

Il presidente Trump ha nuovamente rivolto minacce a Cuba, evidenziando come il paese abbia beneficiato per anni di sostegno economico dal Venezuela, principalmente attraverso petrolio e finanziamenti. Questa situazione evidenzia le tensioni persistenti tra gli Stati Uniti e Cuba, sottolineando l’urgenza di trovare un’intesa prima che le condizioni peggiorino ulteriormente. La situazione rimane complessa e richiede attenzione per evitare conseguenze più gravi.

16.08 Nuove minacce a Cuba dal presidente Usa Trump."Per molti anni Cuba - scrive su Truth - ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio L'Avana ha fornito servizi di sicurezza agli ultimi 2 dittatori venezuelani. Trump suggerisce a Cuba di raggiungere un accordo con Washington,prima che sia troppo tardi e dice:"Non ci saranno più petrolio e denaro per Cuba: zero!". Il ministro degli Esteri di Cuba,Rodriguez, replica a Trump: "Gli Stati Uniti minacciano la pace in tutto il mondo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

