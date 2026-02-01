Alcaraz campione degli Australian Open battuto Djokovic in 4 set Nuovo record di Carlos

Carlos Alcaraz conquista gli Australian Open battendo Djokovic in quattro set. Dopo aver perso il primo, il talento spagnolo reagisce e si impone con parziali di 6-2, 6-3 e 7-5. Con questa vittoria, a soli 22 anni e 9 mesi, diventa il più giovane giocatore nella storia a completare il Career Grand Slam. È un risultato che lo porta al massimo della sua carriera e lascia Djokovic sconfitto dopo una finale combattuta.

Melbourne, 1 febbraio 2026 – Carlos Alcaraz re di Melbourne. Nella finale degli Australian Open 2026, il numero 1 al mondo si libera in 4 set di Novak Djokovic (2-6 6-2 6-3 7-5), entrando nella storia del tennis come il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam, a 22 anni e 9 mesi. Un record strappato a Rafa Nadal. Il serbo non è riuscito a ripetere la prestazione contro Jannik Sinner, messa in archivio come una delle sue migliori di sempre in Australia. Comincia benissimo, lasciando solo due game allo spagnolo. Ma poi cede fisicamente, pagando forse proprio lo sforzo in semifinale, mentre Carlos prende fiducia.

