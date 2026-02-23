Pd e Anpi condannano lo striscione ' L' antifascismo uccide ancora Justice por Quentin' | Si rovescia la realtà

“È un tentativo consapevole di delegittimare ciò che tiene in piedi la Repubblica - si legge -. L’antifascismo è la base morale e giuridica della nostra democrazia" “A quanto apprendiamo, nella notte scorsa a Cesena è stato esposto da un cavalcavia uno striscione recante il simbolo di CasaPound con la scritta ‘L’antifascismo uccide ancora. Justice pour Quentin’. Il riferimento è alla morte di un militante francese di estrema destra avvenuta a Lione, e su cui la magistratura francese sta indagando. Striscioni simili sono comparsi in altre città italiane, e uno slogan molto simile è stato lanciato in questi giorni anche da Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli ’Italia, anche nella nostra provincia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Lione, Quentin e quella soglia superata: l’antifascismo uccideIl 12 febbraio, a Lione, Quentin è stato accoltellato durante una conferenza di Rima Hassan, parlamentare di sinistra, che si svolgeva all’Institut d’Études Politiques.

Caso Quentin, Fratoianni: "No alla delegittimazione dell’antifascismo"Fratoianni critica la delegittimazione dell’antifascismo, affermando che il caso Quentin rivela tensioni profonde tra le forze politiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Nuova sede di Forza Nuova: Anpi, Pd e Arci Un affronto a Piacenza; Svastiche sui muri del cortile di C'è ancora domani: la denuncia dell’Anpi; Strade, piazze e rotatorie intitolate a giovani vittime: Agrigento ridisegna la mappa delle sue strade - AgrigentoNotizie; Chioggia, studenti cantano brano neofascista nel Giorno del Ricordo: esplode la polemica.

Prima vandalizzano circolo Pd, poi le scuse: Eravamo ubriachi, non siamo fascisti. Anpi condanna«Scusate, avevamo bevuto troppo». Hanno provato a chiudere il caso così, con una lettera di scuse anonima, gli autori del raid vandalico contro il circolo del Pd di Chiavari che per 48 ore ha fatto il ... genova.repubblica.it

A Bari stamattina con Luciano Canfora. Un'iniziativa dell'ANPI dopo la sentenza di condanna di Casa Pound per l'aggressione a Eleonora Forenza e altri compagni. Continuiamo a esigere lo scioglimento dei gruppi neofascisti in ottemperanza della XII disposi - facebook.com facebook