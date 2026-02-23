Paura a Fidenza | auto si ribalta in via Caduti di Cefalonia

Un incidente ha coinvolto un'auto che si è ribaltata in via Caduti di Cefalonia, a Fidenza, domenica sera. La causa sembra essere stata una manovra azzardata, che ha fatto perdere il controllo al veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno aiutato il conducente e messo in sicurezza l’area. La situazione rimane sotto osservazione, mentre i residenti riferiscono di aver sentito un forte sussulto al momento dell’incidente.

Un'auto si è ribaltata, nella serata di domenica 22 febbraio, a Fidenza lungo via Caduti di Cefalonia. L'incidente è avvenuto verso le ore 20.15. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori: l'ambulanza con infermiere di Fidenza, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Gli operatori del 115 hanno messo in sicurezza l'area dell'incidente. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite gravi e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Il ferito è stato valutato dall'infermiere sul posto. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

