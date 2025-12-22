Paolo Rossi elogia Spalletti | Ora l’asticella si alza e ci si aspetta sempre la ‘spallettata’ Ma ho questa sensazione su di lui – VIDEO

Paolo Rossi ha parlato così di Luciano Spalletti dopo la vittoria della Juve contro la Roma. La puntata di primo tempo, il format di . Nuova puntata del format Primo Tempo, con Paolo Rossi e Francesco Calabrò, sul canale Youtube di . La lente d’ingrandimento oggi è stata puntata su Luciano Spalletti dopo la vittoria della Juve contro la Roma. Ecco le parole. GUARDA QUI IL VIDEO DELLA PUNTATA DI PRIMO TEMPO SU YOUTUBE Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PAROLE – «Io voglio gettare acqua sul fuoco, nel senso che non dobbiamo neanche dare a Spalletti tutti i meriti o tutte le responsabilità, perché poi c’è la crescita dei giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

