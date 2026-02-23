Palestina | cronache da un paese interrotto

Il diario di un professore in Palestina rivela come le tensioni crescenti derivino da decenni di conflitto e occupazione. Francesca Centre ha organizzato una conversazione con Roberto Cirelli per approfondire la situazione. Nel suo racconto, il docente descrive le difficoltà quotidiane di studenti e insegnanti in un territorio segnato da continui blocchi e restrizioni. La discussione si concentra sulle sfide di un paese che sembra fermo nel tempo.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Francesca Centre invita alla Conversazione con Roberto Cirelli: cronache di un paese interrotto, diario di un Prof in Palestina.La testimonianza di un docente italiano, che ha lavorato dal 2017 al 2023 presso l'Università palestinese di Birzeit a nord di Ramallah, in un paese “interrotto” dall’occupazione militare, dove insegnare assume un significato diverso e dove tutto, anche il diritto allo studio, è in pericolo.L'iniziativa si terrà a Bologna, mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 20. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ‘Cronache da un paese interrotto’, presentazione del libro di Roberto Cirelli presso Factory GrisùVenerdì 16 alle 8 presso la Sala macchine di Factory Grisù, ‘La Sinistra per Ferrara’ organizza un incontro con Roberto Cirelli, autore ferrarese. C+C=Maxigross, cronache da un mondo allo sbandoC+C=Maxigross è un collettivo musicale veronese attivo da oltre dieci anni, noto per la sua evoluzione artistica e la capacità di adattarsi a diversi contesti creativi. HGP REGIONAL NEWS - NOVEMBER 13, 2025 Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti: Italia, cronache di un Paese diviso tra sfruttamento, violenza e vecchi fantasmi; Olimpiadi 2026, dice Palestina libera a un gruppo di tifosi israeliani nel negozio di Milano Cortina: commesso licenziato; Israele vuole annettere anche Gerusalemme: cosa sta succedendo alla moschea Al-Aqsa, sacra all'Islam; Berlinale, l’Orso d’oro va a Yellow letters. Wenders torna sulla politica e le polemiche. Catania, scritta Palestina alla Cappella Bonajuto che ospita un incontro sulle radici giuridiche di IsraeleBandiera palestinese sui muri della Cappella Bonajuto ,dove si svolgerà un incontro sulle origini giuridiche di Israele. newsicilia.it Da Lecco a Betlemme: i sindaci lombardi in missione per ascoltare l’altra PalestinaSei sindaci lombardi in Terra Santa per ascoltare comunità e istituzioni locali e rilanciare il dialogo tra città. lecconotizie.com ATTUALITÀ IN LIBRERIA Paolo Mattia STORIA DI UNA TERRA CONTESA Geografia, politica e religione nel conflitto israelo-palestinese Tornato all’apice delle cronache mondiali con gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 e la successiva e massicci - facebook.com facebook