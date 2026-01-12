‘Cronache da un paese interrotto’ presentazione del libro di Roberto Cirelli presso Factory Grisù

Venerdì 16 alle 8 presso la Sala macchine di Factory Grisù, ‘La Sinistra per Ferrara’ organizza un incontro con Roberto Cirelli, autore ferrarese. Durante l’evento, sarà presentato il suo libro ‘Cronache da un paese interrotto’, un diario di un insegnante in Palestina. Un’occasione per conoscere un punto di vista diretto e riflettere sulle realtà di un territorio complesso e spesso poco raccontato.

