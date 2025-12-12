Lavori sulla ferrovia | chiude il passaggio a livello per una settimana

Monzatoday.it | 12 dic 2025

A Seveso, i lavori sulla rete ferroviaria portano alla chiusura totale del passaggio a livello di via Milano e via San Carlo, prevista dall'15 al 20 dicembre. La chiusura sarà attiva 24 ore su 24 per tutta la durata dei lavori, influenzando il traffico locale e la viabilità della zona.

A Seveso proseguono i lavori sulla rete ferroviaria e, a partire dalle 22 di lunedì 15 dicembre fino alle 6 di sabato 20 dicembre, il passaggio a livello di via Milano, via San Carlo rimarrà completamente chiuso per 24 ore su 24.Come ha fatto sapere l’amministrazione comunale, la cartellonistica. Monzatoday.it

