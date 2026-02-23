Pagelle Milan-Parma i voti di Gazzetta | un altro flop per Estupinan Ecco chi è il migliore

Il rendimento del Milan contro il Parma si è deteriorato a causa di alcune decisioni tattiche sbagliate e di errori individuali. Estupinan ha deluso ancora una volta, lasciando spazio a critiche sul suo ruolo in campo. La partita, caratterizzata da molte imprecisioni, ha mostrato come la squadra fatichi a mantenere continuità. I tifosi attendono risposte chiare dal tecnico, mentre i giocatori cercano di risollevarsi dopo questa brutta prestazione.

Le pagelle di Milan-Parma 0-1, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Non è chiamato a interventi speciali. Strefezza è parabile, Valenti non lo sorprende da centrocampo. Poi però su Troilo a due passi non c’è contromossa. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Nessun problema particolare nella sua zona, ogni tanto prova ad avanzare ma senza effetto. Qualche protesta che potrebbe risparmiarsi. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Dentro per un problema di Gabbia prima del via, sono problemi contro Pellegrino: deve ricorrere al fallo e Piccinini gli risparmia il giallo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pagelle Milan-Lecce, i voti di Gazzetta: Estupinan deve dare di più. Ecco chi è il miglioreLe pagelle di Milan-Lecce, match valido per la 21ª giornata della Serie A 2025-2026, sono state pubblicate da Gazzetta.

Milan-Parma, le pagelle: Troilo top non solo per il gol, 8. Altro flop di Estupiñan: 5Troilo riceve un voto alto per il suo gol contro il Parma, rispondendo con determinazione alle critiche.

Milan-Parma 0-1, voti e pagelle: fioccano le insufficienze. Si salvano in pochiMilan-Parma 0-1, fine dei giochi. I rossoneri perdono in casa per la seconda volta in campionato, dicono addio alle residue speranze scudetto e falliscono il colpo del ko per la zona Champions League. milannews.it

Milan-Parma 0-1, gol e highlights: Leao colpisce il palo, la decide TroiloDopo il pareggio contro il Como nel recupero, il Milan perde dopo 24 giornate, battuto 1-0 dal Parma a San Siro. Gara complicata per i rossoneri: nel riscaldamento out Gabbia, dentro De Winter. Dopo 7 ... sport.sky.it

Nello 0-1 del Milan contro il Parma deludono in molti, soprattutto offensivamente Le pagelle dei principali quotidiani sportivi ai giocatori rossoneri x.com

Le pagelle di #MilanParma 0-1 Rafa Leao unico che prova a inventare Pulisic molto male - facebook.com facebook