Diretta gol Serie A LIVE | Bologna Udinese decide il rigore di Bernardeschi

Bernardeschi ha segnato il rigore che ha deciso il match tra Bologna e Udinese, a causa di un fallo in area commesso nel secondo tempo. La partita si è infuocata quando i padroni di casa hanno conquistato il penalty, portando il pubblico in delirio. La decisione ha cambiato il corso dell’incontro e ha determinato il risultato finale. I tifosi restano in attesa di conoscere le prossime mosse delle squadre in questa fase cruciale del campionato.

