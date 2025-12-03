garlasco depositata la perizia sul dna si attendono gli esiti

È stata depositata la perizia relativa all'analisi sulle unghie di Chiara Poggi. Si è concluso il lavoro dei periti nominati dalla Gip Pavia, Daniela Garlaschelli, nell'ambito dell'incidente probatorio disposto nell'indagine in cui è indagato Andrea Sempio, hanno depositato la loro relazione. Il documento riporta gli esiti delle analisi condotta nei mesi scorsi tra cui quella cardine che riguarda il materiale genetico repertato sulle unghie della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

