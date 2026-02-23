One ui 9 leak | nuove visuali e browser samsung internet potenziato dall’ia

Una fuga di notizie rivela che Samsung sta lavorando a One UI 9, motivata dal desiderio di migliorare l’esperienza utente e integrare nuove funzionalità. La versione aggiornata introduce visualizzazioni più intuitive e un browser Samsung Internet potenziato dall’intelligenza artificiale, capace di offrire risposte più rapide. Le modifiche sono visibili già in anteprima, mentre l’azienda prepara il lancio ufficiale. La presentazione ufficiale è attesa nelle prossime settimane.

una panoramica anticipata sulle novità software di samsung, con focus su one ui 9 e sulle evoluzioni di samsung internet. le indiscrezioni indicano una trasformazione estetica più moderna, accompagnata da strumenti di intelligenza artificiale integrati. la base di sviluppo è android 17, con tempistiche orientate verso generazioni future di dispositivi. l'obiettivo è offrire un'esperienza utente più fluida, intuitiva e allineata alle esigenze attuali degli utenti. one ui 9: una trasformazione estetica moderna. la prima cosa che salta all'occhio è l'aggiornamento del branding e della palette cromatica.