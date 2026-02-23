No al funerale pubblico per il boss della ‘ndrangheta Domenico Belfiore | fu il mandante dell’omicidio di Bruno Caccia

Domenico Belfiore ha deciso di non avere un funerale pubblico, dopo essere stato riconosciuto come mandante dell’omicidio di Bruno Caccia. La sua famiglia ha scelto di organizzare una cerimonia privata, evitando cortei e messe pubbliche. La sepoltura si svolge in modo riservato al cimitero di Chivasso. La decisione riguarda anche la volontà di limitare la presenza di media e curiosi. La scelta ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

Niente funerale in chiesa, nessun corteo funebre e sepoltura in forma strettamente privata al cimitero di Chivasso. È la decisione disposta dal questore di Torino, Massimo Gambino, per le esequie di Domenico Belfiore, boss della ' ndrangheta morto venerdì scorso a 73 anni in ospedale nel Comune della seconda cintura di Torino. Belfiore era stato condannato in via definitiva all' ergastolo come mandante dell' omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia, ucciso da un commando il 26 giugno del 1983. Non si era mai pentito. Proprio l'ipotesi di un funerale in chiesa aveva suscitato polemiche nei giorni scorsi, a partire dall'intervento di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.