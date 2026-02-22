Nicoletta Verna presenta ‘L’inverno delle stelle’

Nicoletta Verna porta in scena ‘L’inverno delle stelle’ nella sua città natale. La scrittrice ha scelto questa location per la tappa del suo tour di presentazioni, che segna un nuovo capitolo nella sua carriera. Il romanzo per ragazzi affronta temi di crescita e amicizia, attirando l’attenzione di molti giovani lettori. La presentazione si svolge in una biblioteca locale, attirando numerosi appassionati di letteratura giovane.

Sarà la sua città natale ad accogliere una nuova tappa del tour di presentazioni di ‘L’inverno delle stelle’, il romanzo per ragazzi con cui Nicoletta Verna inaugura una fase inedita del proprio percorso letterario. L’appuntamento è per mercoledì 25 febbraio alle 17.30 alla Mondadori Bookstore, Mega Forlì, in Corso della Repubblica 144. Forlivese di nascita e fiorentina d’adozione, Verna torna a incontrare il pubblico della sua città con un libro pubblicato da Rizzoli, pensato per i lettori più giovani ma capace di parlare anche agli adulti. Per la prima volta l’autrice sceglie infatti la narrativa destinata ai ragazzi, mantenendo però la cura per il contesto storico e la profondità emotiva che hanno contraddistinto i suoi lavori precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

