Nel salotto della contessa | l’incanto dell’operetta rivive a Palazzo Zacco Armeni
Il Circolo della Lirica organizza “Nel Salotto della Contessa” per riportare in vita l’operetta, attirando appassionati di musica e teatro. La causa è il desiderio di far riscoprire un genere teatrale che unisce musica e satira, ambientato in un elegante palazzo storico. Durante l’evento, si ascolteranno arie e dialoghi tipici dell’operetta, mentre i partecipanti potranno immergersi in un’atmosfera d’altri tempi. L’appuntamento si svolge a Palazzo Zacco Armeni, il 7 marzo alle 16.
“Nel Salotto della Contessa”: l’incanto dell’Operetta rivive a Palazzo Zacco ArmeniTra il fruscio dei pizzi, il battito dei ventagli e l’arguzia della satira sociale, il Circolo della Lirica, sabato 7 marzo 2026, alle ore 16.30, il salone delle feste di Palazzo Zacco Armeni ospiterà l’età d’oro del pastiche teatrale in un evento dal fascino senza tempo. Lo spettacolo è un omaggio a quell’epoca sospesa tra '800 e l'900, quando l’Europa intera danzava al ritmo spensierato del valzer. Non un semplice concerto, ma un raffinato intreccio narrativo, con testi e messa in scena a cura di Elena Filini, che riunisce le pagine musicali più celebri in un’unica, brillante trama. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: "Lo strano caso di Eugenio Montale" a Palazzo Zacco Armeni
Il pianista Tsiko Radymyr presenta il recital "L’uccello di fuoco" per la stagione dell’Agimus a Palazzo Zacco-ArmeniIl pianista ucraino Tsiko Radymyr suona il recital
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: 43° Stagione Musicale del Circolo della Lirica di Padova.; Sophia Loren, un libro raccoglie le sue foto mai viste prima; Torna il salotto di Bar Carlino. Giovedì tutti al Bar Neri per la prima gara di playoff; Carnevale, secondo atto. Montepulciano in festa.
43° Stagione Musicale del Circolo della Lirica di Padova.PADOVA. Tra pizzi, ventagli e satira sociale, il Circolo della Lirica di Padova celebra l’età dell’oro del pastiche teatrale in un evento dal fascino senza tempo, sabato 7 marzo 2026, ore 16.30, a ... politicamentecorretto.com
Giovedì (grasso) 12 febbraio 2026, in un clima gioioso e coinvolgente, a Palazzo Zacco in Prato della Valle si è svolta la Festa di Carnevale organizzata dal nostro Club. Molti gli ospiti con costumi fantasiosi. E’ stata una serata all’insegna della festa, del diverti - facebook.com facebook