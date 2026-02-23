Nel salotto della contessa | l’incanto dell’operetta rivive a Palazzo Zacco Armeni

Il Circolo della Lirica organizza “Nel Salotto della Contessa” per riportare in vita l’operetta, attirando appassionati di musica e teatro. La causa è il desiderio di far riscoprire un genere teatrale che unisce musica e satira, ambientato in un elegante palazzo storico. Durante l’evento, si ascolteranno arie e dialoghi tipici dell’operetta, mentre i partecipanti potranno immergersi in un’atmosfera d’altri tempi. L’appuntamento si svolge a Palazzo Zacco Armeni, il 7 marzo alle 16.