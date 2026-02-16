Il pianista Tsiko Radymyr presenta il recital L’uccello di fuoco per la stagione dell’Agimus a Palazzo Zacco-Armeni

Il titolo del programma prende ispirazione dal celebre balletto“L’Uccello di fuoco” musicato da Stravinkij e trascritto per pianoforte dal celebre pianista, compositore e didatta Guido Agosti. Il programma prevede inoltre musiche di F. Mendelssohn (Variations Sérieuses, op. 54), C. Vine (Sonata n. 1), J. Haydn (Sonata Hob. XVI:32), S. Rachmaninoff (Etudes-Tableaux op. 39 n. 6, 8, 5). Radymyr Tsiko si è laureato con lode presso l'Accademia Nazionale di Musica dell'Ucraina a Kiev nella classe del pianista e compositore Oleg Bezborodko e successivamente ha conseguito il Master di perfezionamento.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

