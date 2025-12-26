Joao Mario verso l’addio già a gennaio: l’esterno potrà lasciare spazio ad un nuovo innesto sulla fascia destra. Le ultime sul suo futuro. La Juventus ha tracciato la propria rotta per la sessione invernale di mercato, focalizzando l’attenzione sulla fascia destra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza bianconera ha stabilito una strategia precisa: l’innesto di un nuovo esterno difensivo avverrà esclusivamente in caso di addio di Joao Mario. Il calciatore portoghese, che non è riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti, è considerato il tassello fondamentale per sbloccare le manovre in entrata, permettendo all’amministratore delegato Damien Comolli di operare con maggiore flessibilità finanziaria in vista del 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Joao Mario in uscita? La Juve ha le idee chiare sul futuro della squadra di Spalletti. La decisione della Vecchia Signora lascia pochi dubbi

