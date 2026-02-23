Nba top 5 Maxey demolisce i Timberwolves | schiacciata da paura

Tyrese Maxey ha dominato la partita contro i Timberwolves, spinto dalla voglia di dimostrare il suo talento. Durante il match, ha eseguito una schiacciata potente su due avversari, lasciando il pubblico senza parole. Con 39 punti segnati, ha trascinato la sua squadra verso la vittoria, dimostrando grande energia e determinazione. Questa giocata rimarrà impressa come uno dei momenti più emozionanti della notte NBA.

Nella notte Nba spicca la giocata da paura di Tyrese Maxey, che schiaccia in testa a due giocatori dei Timberwolves, chiudendo una partita da 39 punti. Queste e altre magie nella top 5 del 23 febbraio.