Contini sfogo social del portiere del Napoli | Il calcio oggi è una pagliacciata meglio darsi al ballo

Contini critica il calcio moderno, accusandolo di essere una pagliacciata, e suggerisce di dedicarsi al ballo. La sua sfogo su Instagram mostra la sua delusione verso le regole e le decisioni arbitrali, che considera distorte. In una storia pubblicata a notte inoltrata, il portiere del Napoli si sfoga con tono ironico, affermando che il calcio autentico si trovava nelle battaglie e negli arbitraggi rigorosi di una volta. La sua opinione rispecchia il malcontento di molti tifosi.

Ieri lo sfogo in tv del direttore sportivo Giovanni Manna, al termine di Atalanta-Napoli, terminata con la vittoria dei bergamaschi ma soprattutto dopo un gol di Gutierrez non convalidato e un rigore a favore degli azzurri prima dato e poi revocato dall'arbitro Chiffi, nella notte l'esternazione social del terzo portiere Nikita Contini. Parole pesanti, che denotano ancora una volta quanto l'attuale gestione arbitrale del calcio - al di là forse dell'amarezza per le decisioni prese nel corso della gara del Gewiss stadium - non piaccia ai giocatori stessi, che reclamano un calcio più "vero" e meno mediato da Var, On Field Review e revisioni via monitor eccessivamente restrittive, tali da snaturare la natura stessa del calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

