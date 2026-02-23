n prima toscana al Cantiere Florida il Frankenstein femminista di Ivonne Capece

Ivonne Capece ha portato in scena al Cantiante Florida una versione femminista di

Un’originale rilettura del capolavoro di Mary Shelley che intreccia la storia del Dottor Frankenstein e della Creatura con quella dell'autrice e delle sfide che dovette affrontare come donna e artista nel XIX secolo. Venerdì 27 e sabato 28 febbraio va in scena per la prima volta in Toscana al Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111 Rosso) il “Frankenstein” della regista e drammaturga Ivonne Capece, firmato da Elsinor Centro di Produzione Teatrale. “La storia di Frankenstein è un cult - spiega Ivonne Capece - uno studente di scienze naturali decide di creare un essere umano. Studia, uccide animali, recupera parti anatomiche dai cadaveri. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

