La città dei vivi arriva al Bellini | il ritorno a Napoli della regista Ivonne Capece
Dal 27 gennaio 2026, il Teatro Bellini di Napoli ospita
Dal 27 gennaio 2026 il Teatro Bellini di Napoli ospita La città dei vivi, lo spettacolo diretto da Ivonne Capece, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Nicola Lagioia. Un appuntamento attesissimo, non solo per la forza del materiale narrativo, ma anche perché segna un ritorno simbolico.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Al Teatro Bellini di Napoli arriva l’Opera Rock “The Wall” con i Pink Floyd LegendAl Teatro Bellini di Napoli torna la Pink Floyd Legend con l’Opera Rock “The Wall”.
Leggi anche: Dal mito all’orrore: a teatro La Città dei vivi trasforma l’omicidio Varani in un ritratto spietato della nostra società
Argomenti discussi: 'La città dei vivi'; La regista Ivonne Capece: Con La città dei vivi metto in scena l’orrore oltre la cronaca; La regista Ivonne Capece: Con La città dei vivi metto in scena l'orrore oltre la cronaca; Dove vado nel weekend.
La città dei vivi al Teatro BelliniUn delitto brutale scuote Roma: due giovani sotto sostanze stupefacenti torturano e uccidono un coetaneo in un appartamento, senza apparente motivo. Questo ... napolivillage.com
'La Città dei Vivi' al Teatro Bellini: esplorazione teatrale del buio interiore'Uno spettacolo teatrale ispirato a un delitto a Roma: LA CITTA' DEI VIVI al Teatro Bellini di Napoli. Esplora genitori-figli e violenza latente.' ... mentelocale.it
Vivi la Thailandia tra città vibranti, antiche capitali e isole da sogno Dalla frenesia di Bangkok ai mercati galleggianti, dai templi millenari alle spiagge paradisiache di Koh Samed, Koh Lipe, Koh Lanta e Phuket, ogni giorno sarà un’emozione nuova. Scegl - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.