La città dei vivi arriva al Bellini | il ritorno a Napoli della regista Ivonne Capece

Dal 27 gennaio 2026, il Teatro Bellini di Napoli ospita

Dal 27 gennaio 2026 il Teatro Bellini di Napoli ospita La città dei vivi, lo spettacolo diretto da Ivonne Capece, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Nicola Lagioia. Un appuntamento attesissimo, non solo per la forza del materiale narrativo, ma anche perché segna un ritorno simbolico.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

